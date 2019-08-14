«Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкоговорителю

Решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) грозненский «Ахмат» понёс наказание за использование громкой связи во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:3).

«На матче «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование на стадионе громкой связи клуб оштрафован на 150 тыс. рублей. За бутылки на поле — 50 тыс. Тренер «Ахмата» Рахимов покидал пределы технической зоны — 20 тыс.», — цитирует «Чемпионат» главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи был оскорблён главный судья встречи Алексей Сухой. Позже в грозненском клубе заявили, что это сделал работник пресс-службы, который впоследствии был уволен.

Ранее сообщалось, что Миладинович дисквалифицирован на четыре матча.