«Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкоговорителю
- РИА Новости
«На матче «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование на стадионе громкой связи клуб оштрафован на 150 тыс. рублей. За бутылки на поле — 50 тыс. Тренер «Ахмата» Рахимов покидал пределы технической зоны — 20 тыс.», — цитирует «Чемпионат» главу КДК РФС Артура Григорьянца.
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи был оскорблён главный судья встречи Алексей Сухой. Позже в грозненском клубе заявили, что это сделал работник пресс-службы, который впоследствии был уволен.
Ранее сообщалось, что Миладинович дисквалифицирован на четыре матча.