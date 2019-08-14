СМИ: «Барселона» добилась прогресса в переговорах с ПСЖ по Неймару
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Как сообщает Sport.es, представители клубов провели переговоры. Несмотря на то что соглашение не достигнуто, стороны продвинулись в этом направлении и у «Барселоны» появился оптимизм насчёт возможного перехода.
Вероятно, в сделку будут включены игроки сине-гранатовых Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич. Тем не менее ПСЖ настаивает на доплате €100 млн, в то время как каталонский клуб готов заплатить только €50 млн.
При этом парижане надеются на скорую договорённость по сделке.
Ранее сообщалось, что ПСЖ требует от «Барселоны» €250 млн.