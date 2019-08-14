СМИ: «Барселона» добилась прогресса в переговорах с ПСЖ по Неймару

Испанский футбольный клуб «Барселона» добился прогресса в переговорах по трансферу бразильского форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Sport.es, представители клубов провели переговоры. Несмотря на то что соглашение не достигнуто, стороны продвинулись в этом направлении и у «Барселоны» появился оптимизм насчёт возможного перехода.

Вероятно, в сделку будут включены игроки сине-гранатовых Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич. Тем не менее ПСЖ настаивает на доплате €100 млн, в то время как каталонский клуб готов заплатить только €50 млн.

При этом парижане надеются на скорую договорённость по сделке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ требует от «Барселоны» €250 млн.