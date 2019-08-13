СМИ: ПСЖ требует от «Барселоны» €250 млн
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Как сообщает Marca, ПСЖ не хотел бы продавать Неймара обратно в «Барселону» из-за напряжённых отношений между клубами. Однако сложности с продажей футболиста могут заставить парижан пойти на этот шаг. По информации источника, ПСЖ намерен получить от «Барселоны» не менее €250 млн за футболиста.
Испанский клуб не может заплатить озвученную сумму и предлагает французам ряд игроков для обмена. В свою очередь, подобный вариант не устраивает ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Зидан не исключил трансфера Неймара в «Реал».