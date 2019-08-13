Зидан не исключил трансфера Неймара в «Реал»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном переходе в его команду бразильского форварда французского футбольного клуба ПСЖ Неймара.
Зидан не исключил трансфера Неймара в «Реал»
  • Reuters

«Неймар не является игроком нашей команды, но до 2 сентября ещё многое может произойти», — цитирует Зидана Sky Sports.

Специалист подчеркнул, что на данный момент он работает с теми игроками, которые у него есть в составе и не думает о потенциальных новичках.

По информации СМИ, Неймар намерен вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн перешёл в ПСЖ. Тем не менее в каталонском клубе не намерены платить за игрока, из-за чего главным претендентом на него является «Реал».

Ранее сообщалось, что ПСЖ убрал из официального магазина все товары, которые связаны с Неймаром.

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