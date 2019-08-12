Хусаинов считает, что мяч «Ахмата» в ворота «Спартака» был забит с нарушением

Короткая ссылка
Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов считает, что главный судья матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартака» не должен был засчитывать мяч в ворота гостей.
Хусаинов считает, что мяч «Ахмата» в ворота «Спартака» был забит с нарушением
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, рефери верно удалил форварда «Ахмата» Аблая Мбенга. Тем не мнее он считает, что Сухой ошибся, не показав жёлтую карточку защитнику красно-белых Георгию Джикии в перепалке с Мбенгом. Хусаинов отметил, что в этом случае была бы возможность погасить эмоции раньше.

«Похожий эпизод случился после в моменте стычки Зобнина и Швеца. Нужно было наказывать жёлтыми обоих. Для Швеца карточка бы стала второй, поэтому нужно было его удалить», — сказал Хусаинов.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер команды Олег Кононов должен отдать хавбеку красно-белых Андре Шюррле половину своей зарплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить