Экс-президент «Спартака»: Кононов должен отдать Шюррле половину своей зарплаты

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на победу команды над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-президент «Спартака»: Кононов должен отдать Шюррле половину своей зарплаты
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«За пять туров нового сезона РПЛ это, наверное, лучшая игра «Спартака». Но, на мой взгляд, не столько был хорош «Спартак», насколько ужасен был «Ахмат», особенно в первом тайме. Бакаев блестяще использовал две ошибки защитников «Ахмата», — цитирует эксперта Sport24.

Тем не менее он отметил, что в очередной раз в матче красно-белых произошёл судейский скандал. Он также выразил мнение, что «Спартак» угадал с приобретением Андре Шюррле.

«Заметно, что команда потихонечку формируется. Есть уже пять-шесть игроков, которые вышли на приличный уровень. Ну, а Кононову, думаю, половину зарплаты Шюррле надо отдать. Потому что без него Кононов уже бы искал себе работу», — сказал Червиченко.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее в «Ахмате» назвали несправедливым удаление Мбенга в матче со «Спартаком».

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