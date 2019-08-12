Экс-президент «Спартака»: Кононов должен отдать Шюррле половину своей зарплаты
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- РИА Новости
«За пять туров нового сезона РПЛ это, наверное, лучшая игра «Спартака». Но, на мой взгляд, не столько был хорош «Спартак», насколько ужасен был «Ахмат», особенно в первом тайме. Бакаев блестяще использовал две ошибки защитников «Ахмата», — цитирует эксперта Sport24.
Тем не менее он отметил, что в очередной раз в матче красно-белых произошёл судейский скандал. Он также выразил мнение, что «Спартак» угадал с приобретением Андре Шюррле.
«Заметно, что команда потихонечку формируется. Есть уже пять-шесть игроков, которые вышли на приличный уровень. Ну, а Кононову, думаю, половину зарплаты Шюррле надо отдать. Потому что без него Кононов уже бы искал себе работу», — сказал Червиченко.
Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.
Ранее в «Ахмате» назвали несправедливым удаление Мбенга в матче со «Спартаком».