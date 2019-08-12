В «Ахмате» назвали несправедливым удаление Мбенга в матче со «Спартаком»

Короткая ссылка
Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров высказался по поводу удаления нападающего команды Аблая Мбенга в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
В «Ахмате» назвали несправедливым удаление Мбенга в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«На наш взгляд, удаление нашего игрока было несправедливым. Он непреднамеренно наступил на Джикию, у него просто немного поехала нога», — цитирует функционера Sport24.

По его мнению, судья должен был в этом эпизоде показать жёлтую карточку Джикии, и тогда конфликт между игроками был бы моментально погашен. Гендиректор также ответил на вопрос, могла ли его команде в этом матче помочь Система видеопомощи арбитрам (VAR).

«Зачем сейчас загадывать, уже ничего не изменишь. VAR нужен, и в любом случае он будет уже скоро на всех матчах», — сказал Айдамиров.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее гендиректор «Ахмата» высказался об инциденте с судьёй на матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить