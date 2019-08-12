В «Ахмате» назвали несправедливым удаление Мбенга в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«На наш взгляд, удаление нашего игрока было несправедливым. Он непреднамеренно наступил на Джикию, у него просто немного поехала нога», — цитирует функционера Sport24.
По его мнению, судья должен был в этом эпизоде показать жёлтую карточку Джикии, и тогда конфликт между игроками был бы моментально погашен. Гендиректор также ответил на вопрос, могла ли его команде в этом матче помочь Система видеопомощи арбитрам (VAR).
«Зачем сейчас загадывать, уже ничего не изменишь. VAR нужен, и в любом случае он будет уже скоро на всех матчах», — сказал Айдамиров.
Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.
Ранее гендиректор «Ахмата» высказался об инциденте с судьёй на матче со «Спартаком».