В «Ахмате» назвали несправедливым удаление Мбенга в матче со «Спартаком»

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров высказался по поводу удаления нападающего команды Аблая Мбенга в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«На наш взгляд, удаление нашего игрока было несправедливым. Он непреднамеренно наступил на Джикию, у него просто немного поехала нога», — цитирует функционера Sport24.

По его мнению, судья должен был в этом эпизоде показать жёлтую карточку Джикии, и тогда конфликт между игроками был бы моментально погашен. Гендиректор также ответил на вопрос, могла ли его команде в этом матче помочь Система видеопомощи арбитрам (VAR).

«Зачем сейчас загадывать, уже ничего не изменишь. VAR нужен, и в любом случае он будет уже скоро на всех матчах», — сказал Айдамиров.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее гендиректор «Ахмата» высказался об инциденте с судьёй на матче со «Спартаком».