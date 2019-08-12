Гендиректор «Ахмата» об инциденте с судьёй: болельщики кричат вещи и похуже

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал оскорбление судьи матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» Алексея Сухого сотрудником домашнего стадиона с помощью микрофона.

«Он принёс свои извинения. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях… Мы же на стадионе, не в театр пришли», — приводит слова функционера Sport24.

Айдамиров подчеркнул, что действия работника стадиона не были правильными и он не оправдывает поступок мужчины. Тем не менее директор клуба считает, что на стадионах можно услышать и более грубые слова.

«Сможет ли он вернуться к работе после извинений? Он не был работником клуба, не могу за это отвечать», — сказал Айдамиров.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее уволенный сотрудник «Ахмат Арены» объяснил свой поступок во время матча со «Спартаком».