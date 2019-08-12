Уволенный сотрудник «Ахмат Арены» объяснил свой поступок во время матча со «Спартаком»

Бывший работник стадиона «Ахмат Арена» Ризван Эдильсултанов, который был уволен за оскорбление судьи матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» Алексея Сухого с помощью микрофона, объяснил свои действия.

«Прежде всего я человек, который переживает за свою команду. Увидел безобразное судейство — и не совладал с эмоциями. У меня есть доступ к дикторской кабинке, в тот момент я находился в ней, не справился с эмоциями и прокричал в микрофон то, что вы слышали», — цитирует экс-сотрудника стадиона издание «Спорт-Экспресс».

По словам Эдильсултанова, сейчас он осознаёт, что поступил неправильно и хотел бы извиниться перед арбитром. Тем не менее он считает, что рефери был предвзят.

«На два свистка в пользу «Спартака» был один в пользу «Ахмата» — и то ради приличия. Арбитр вчера был явно не настроен судить честно», — сказал Эдильсултанов.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» уволил человека, который оскорбил судью из дикторской во время игры со «Спартаком».