Агент футболиста ЦСКА Сигурдссона рассказал о состоянии игрока перед дерби со «Спартаком»

Агент Бьярки Гуннлаугссон, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о состоянии своего клиента перед матчем со столичным «Спартаком».

«По первоначальным прогнозам, у Арнора ничего серьёзного, просто сильный ушиб. Сегодня-завтра он пройдёт обследование, тогда всё станет окончательно ясно», — приводит слова Гуннлаугссона «Чемпионат».

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», который завершился со счётом 0:0, Сигурдссон получил травму.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а ЦСКА располагается на второй строчке.

Ранее форвард красно-белых Джордан Ларссон заявил, что «Спартак» постарается показать лучший футбол в матче с ЦСКА.