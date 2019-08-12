Ларссон: «Спартак» постарается показать лучший футбол в матче с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Знаю, что это главный матч для многих людей — матч, в котором всегда будет очень много эмоций. Конечно, мы будем стараться показать свой лучший футбол, чтобы обрадовать наших фанатов. Надеюсь, после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый», — приводит слова Ларссона Sport24.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а ЦСКА располагается на второй строчке.

Ранее хавбек Зелимхан Бакаев заявил, что пока не считает себя новым лидером «Спартака».