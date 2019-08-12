Бакаев пока не считает себя новым лидером «Спартака»

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о мнении, согласно которому он является новым лидером команды.
Бакаев пока не считает себя новым лидером «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Новый лидер — это ещё громко сказано. После двух-трёх игр ты не становишься лидером. Надо год за годом показывать классную игру, забивать, отдавать. Только тогда, может быть, скажу — да, лидер. А сейчас только начало. Много работы предстоит», — цитирует Бакаева Sport24.

Он отметил, что ему было приятно забить четыре мяча за четыре дня, но намерен стремиться к большему результату.

«Матч с «Ахматом» лучший для «Спартака» в сезоне? Думаю, да. И надеюсь, не последний», — сказал Бакаев.

Бакаев является воспитанником красно-белых. Он оформил дубль в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» (3:2), а также забил два мяча в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (3:1).

Ранее Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить