Бакаев пока не считает себя новым лидером «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о мнении, согласно которому он является новым лидером команды.

«Новый лидер — это ещё громко сказано. После двух-трёх игр ты не становишься лидером. Надо год за годом показывать классную игру, забивать, отдавать. Только тогда, может быть, скажу — да, лидер. А сейчас только начало. Много работы предстоит», — цитирует Бакаева Sport24.

Он отметил, что ему было приятно забить четыре мяча за четыре дня, но намерен стремиться к большему результату.

«Матч с «Ахматом» лучший для «Спартака» в сезоне? Думаю, да. И надеюсь, не последний», — сказал Бакаев.

Бакаев является воспитанником красно-белых. Он оформил дубль в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» (3:2), а также забил два мяча в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (3:1).

Ранее Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака».