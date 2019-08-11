Медведев высказался о желании Кокорина играть за «Зенит» бесплатно

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал слова нападающего команды Александра Кокорина, который сейчас отбывает наказание в колонии, о желании играть бесплатно в составе сине-бело-голубых.

«Если Саша сделал такое заявление, значит, он хочет играть в «Зените». Я же говорил, что мы вопрос его дальнейшей карьеры в команде будем рассматривать, когда он отбудет свой срок или выйдет досрочно», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

По его мнению, футболист выйдет на свободу с чистой совестью. Что касается возможных санкций, Медведев отметил, что Кокорин уже понёс своё наказание.

«Дальше начинаются спортивные вопросы», — добавил Медведев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее начальник колонии рассказал, кто находится в отряде с Кокориным и Мамаевым.