Начальник колонии рассказал, кто находится в отряде с Кокориным и Мамаевым

Начальник исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области Сергей Плясов рассказал, по каким статьям отбывают наказание заключённые в отряде с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Наркоманы, мошенники, убийцы есть. Есть осуждённые, переведённые из детско-воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят сюда, в наш общий режим. Это абсолютно обычные заключённые. Никаких привилегий они не получают», — цитирует Плясова «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее Мамаев рассказал о шансах вернуться в сборную России после освобождения.