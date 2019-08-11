Начальник колонии рассказал, кто находится в отряде с Кокориным и Мамаевым
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«Наркоманы, мошенники, убийцы есть. Есть осуждённые, переведённые из детско-воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят сюда, в наш общий режим. Это абсолютно обычные заключённые. Никаких привилегий они не получают», — цитирует Плясова «Спорт-Экспресс».
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.
4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.
Ранее Мамаев рассказал о шансах вернуться в сборную России после освобождения.