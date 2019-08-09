Рейнгольд раскритиковал «Спартак» за игру в матче с «Туном»

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал команду по итогам первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Рейнгольд раскритиковал «Спартак» за игру в матче с «Туном»
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«Надо благодарить судьбу, что «Спартаку» на старте Лиги Европы досталась такая команда, как «Тун». Первый тайм «Спартак» провёл бездарно, но забил два мяча и повёл — 2:0», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его словам, с такой игрой, как у красно-белых, в еврокубках делать нечего. Он подчеркнул, что при любом раскладе в команде должна быть дисциплина.

«Ананидзе — отдельный разговор. Джано — никакой. Аяз Гулиев? Аналогично! В центре поля, получается, пахал один Роман Зобнин. Не хочу его сильно хвалить, но он — мужик. В последних играх он помогает. Да, не без ошибок, но на поле работает», — добавил Рейнгольд.

Встреча состоялась в Швейцарии и завершилась со счётом 3:2 в пользу российского коллектива. Ответная игра пройдёт 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун».

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