Рейнгольд раскритиковал «Спартак» за игру в матче с «Туном»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал команду по итогам первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».

«Надо благодарить судьбу, что «Спартаку» на старте Лиги Европы досталась такая команда, как «Тун». Первый тайм «Спартак» провёл бездарно, но забил два мяча и повёл — 2:0», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его словам, с такой игрой, как у красно-белых, в еврокубках делать нечего. Он подчеркнул, что при любом раскладе в команде должна быть дисциплина.

«Ананидзе — отдельный разговор. Джано — никакой. Аяз Гулиев? Аналогично! В центре поля, получается, пахал один Роман Зобнин. Не хочу его сильно хвалить, но он — мужик. В последних играх он помогает. Да, не без ошибок, но на поле работает», — добавил Рейнгольд.

Встреча состоялась в Швейцарии и завершилась со счётом 3:2 в пользу российского коллектива. Ответная игра пройдёт 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун».