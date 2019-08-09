УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»

Ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы обслужит шведская бригада арбитров во главе с Бояном Панджичем.

Официальный сайт красно-белых назвал бригаду судей, которая будет работать на матче Лиги Европы «Спартак» — «Тун». Главным арбитром встречи назначен шведский судья Боян Панджич. Его ассистентами будут Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон, резервный рефери — Каспар Шеберг.

Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве. Время начала встречи — 19:45. В первой игре, которая состоялась в Швейцарии, москвичи одержали победу со счётом 3:2.

Ранее спортивный директор «Туна» сказал, что для того, чтобы пройти «Спартак» в ЛЕ, нужно чудо.