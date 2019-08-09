Спортивный директор «Туна» — о шансах пройти «Спартак» в ЛЕ: нужно чудо

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Спортивный директор швейцарского «Туна» Андрес Гербер признаёт, что его команде будет тяжело выйти в раунд плей-офф Лиги Европы после домашнего поражения от московского «Спартака» (2:3) в рамках третьего квалификационного этапа турнира.
Спортивный директор «Туна» — о шансах пройти «Спартак» в ЛЕ: нужно чудо
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«Нужно чудо, но кто знает? Выход в следующий раунд всё ещё возможен. Это мы и видели на поле — возможно всё. Результат не очень хороший для нас, сама игра была лучше. Мы слишком легко пропустили два мяча, нам было непросто это принять. После домашнего поражения тяжело играть против такого соперника, как «Спартак», который выступает в более сильном чемпионате, чем «Тун», — цитирует Гербера ТАСС.

Ответный матч между «Спартаком» и «Туном» состоится 15 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести футболиста «Страсбурга» Сиссоко.

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