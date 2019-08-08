Базаревич рассказал, когда к сборной России присоединится баскетболист Швед

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассчитывает на прибытие защитника «Химок» Алексея Шведа в ближайшее время.

«Алексей присоединится к сборной России после турнира в Италии. Его навыки позволят нам иметь больше вариативности в атаке. Он умеет сам решать эпизод и здорово выступать в качестве ассистента. Хотя на турнире в Москве мы тоже создавали много ситуаций для бросков из открытых позиций, неплохо двигали мяч, но подвела реализация. Уверен, это придёт вместе с игровым тонусом», — цитируют Базаревича «Известия».

Сборная России по баскетболу сыграет турнир в Италии с 8 по 10 августа. Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Швед не полетел со сборной России по баскетболу на турнир в Италию.