Швед не полетел со сборной России по баскетболу на турнир в Италию

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Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не полетел со сборной России баскетболу на турнир в Италию, который пройдёт в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Китае.
Швед не полетел со сборной России по баскетболу на турнир в Италию
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

30-летний защитник получил травму стопы в июне в финальной серии между «Химками» и ЦСКА. Ожидается, что Швед выступит на чемпионате мира, однако он ещё не прибыл на подготовительный сбор национальной команды.

В рамках турнира в итальянской Вероне сборная России сыграет с командами Венесуэлы, Италии и Сенегала. Матчи пройдут 8, 9 и 10 августа соответственно.

Ранее Андрей Кириленко высказал мнение, что сборная России должна быть готова к ЧМ по баскетболу через три недели.

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