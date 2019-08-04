Кириленко считает, что сборная России должна быть готова к ЧМ по баскетболу через три недели

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение национальной команды от Ирана, а также поделился ожиданиями от чемпионата мира в Китае.
Кириленко считает, что сборная России должна быть готова к ЧМ по баскетболу через три недели
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«Жаль, что мы не смогли порадовать своих зрителей победой. Но, в принципе, каждый год первые игры в ходе подготовки к большим турнирам приносят такие результаты», — цитирует Кириленко ТАСС.

По его словам, команда только выходит из-под нагрузок. Он также отметил, что получилось попробовать много различных сочетаний. 

«Не стал бы углубляться в анализ результата — всё-таки готовыми надо быть через три недели, а не сейчас», — сказал Кириленко.

Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее капитан сборной России по баскетболу назвал главную цель команды на ЧМ.

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