Кириленко считает, что сборная России должна быть готова к ЧМ по баскетболу через три недели
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«Жаль, что мы не смогли порадовать своих зрителей победой. Но, в принципе, каждый год первые игры в ходе подготовки к большим турнирам приносят такие результаты», — цитирует Кириленко ТАСС.
По его словам, команда только выходит из-под нагрузок. Он также отметил, что получилось попробовать много различных сочетаний.
«Не стал бы углубляться в анализ результата — всё-таки готовыми надо быть через три недели, а не сейчас», — сказал Кириленко.
Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.
Ранее капитан сборной России по баскетболу назвал главную цель команды на ЧМ.