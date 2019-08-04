Капитан сборной России по баскетболу назвал главную цель команды на ЧМ

Капитан сборной России Виталий Фридзон назвал главную цель национальной команды на предстоящий чемпионат мира по баскетболу в Китае.

«Не люблю загадывать, для нашей команды сейчас первостепенной задачей является выход из группы и завоевание путёвки на Олимпийские игры в Токио», — цитирует игрока ТАСС.

По его словам, на данный момент сложно понять, в каком состоянии находится российская сборная.

«До начала турнира остаётся ещё четыре недели, каждый игрок и член тренерского штаба должен сделать выводы. Сила нашей команды заключается в нашем единстве», — добавил Фридзон.

Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

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