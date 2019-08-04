Базаревич считает, что поражение от Ирана будет полезным для сборной России
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- РИА Новости
«В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите, мы совершили девять потерь в четвёртой четверти. Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании», — цитирует специалиста ТАСС.
По его словам, на результат игры с Ираном могли повлиять слишком интенсивные тренировки. Он также считает, что его подопечные могли недооценить соперника после победы над Иорданией.
«Хотели одержать победу в домашнем турнире», — добавил Базаревич.
Ранее сборная России по баскетболу проиграла Ирану в контрольном матче.