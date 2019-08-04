Базаревич считает, что поражение от Ирана будет полезным для сборной России

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение сборной России от команды Ирана в контрольном матче.

«В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите, мы совершили девять потерь в четвёртой четверти. Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, на результат игры с Ираном могли повлиять слишком интенсивные тренировки. Он также считает, что его подопечные могли недооценить соперника после победы над Иорданией.

«Хотели одержать победу в домашнем турнире», — добавил Базаревич.

Ранее сборная России по баскетболу проиграла Ирану в контрольном матче.