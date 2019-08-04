Базаревич считает, что поражение от Ирана будет полезным для сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение сборной России от команды Ирана в контрольном матче.
Базаревич считает, что поражение от Ирана будет полезным для сборной России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите, мы совершили девять потерь в четвёртой четверти. Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, на результат игры с Ираном могли повлиять слишком интенсивные тренировки. Он также считает, что его подопечные могли недооценить соперника после победы над Иорданией.

«Хотели одержать победу в домашнем турнире», — добавил Базаревич.

Ранее сборная России по баскетболу проиграла Ирану в контрольном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить