Рамирес считает, что матч «Краснодар» — «Порту» был равным

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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал поражение команды от португальского «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

«Мы ожидали тяжелую игру. Понимали, что там собраны хорошие футболисты. Готовились к 90 минутам борьбы, но на последних минутах соперник заработал фол, который все и решил в пользу «Порту», — сказал Рамирес в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, у российской команды есть шансы на успех в Португалии, если получится показать комбинационную игру. Он также признался, что ему сложно объяснить, почему «Краснодар» в очередной раз пропустил на последних минутах.

«Мы играли на равных почти весь матч. Ничего особенного соперник не показал», — подчеркнул Рамирес.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Порту». Для российского коллектива прошедший матч является первым в истории команды в рамках Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.

Ранее экс-футболист «Спартака» Зе Луиш заявил, что уже адаптировался в «Порту».

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