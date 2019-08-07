Кирьяков оценил гол Деспотовича в матче «Ахмат» — «Оренбург»
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«Понятно, в этом моменте всё сошлось — удобная подача, правильный, сделанный вовремя прыжок, ударное движение. Плюс, конечно, удача», — заявил Кирьяков.
По его словам, на тренировках особого акцента на таких ударах не делают, тем более чистые через себя, когда нужно упасть практически на спину.
Как добавил эксперт, в современных тренировочных методиках есть и элементы акробатики, на развитие координации, без которой подобные удары не получатся.
«Ахмат» поднялся на девятое место в чемпионате, набрав шесть очков. «Оренбург» потерпел четвёртое поражение со старта сезона и замыкает турнирную таблицу.
Футбольный эксперт, бывший игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.