Мостовой прокомментировал заявление Черчесова о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

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Футбольный эксперт, бывший игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Мостовой прокомментировал заявление Черчесова о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
  • Reuters

«Я всегда говорил: какая разница — лимит три, пять, десять, одиннадцать? Там уже все запутались с этими цифрами. Так же как и та история, когда у нас был переход зима — лето — осень — весна. Никто не понимал, что и куда переходит», — сказал Мостовой.

По его мнению, клубы сами виноваты, поскольку начали тратить деньги «направо и налево», а вроде бы посредственные российские футболисты стали получать большие суммы.

«Приезжают иностранцы — то же самое. Вырывают здесь огромные контракты и отдыхают, потому что понимают, что уровень здесь довольно средний», — отметил эксперт.

Как считает Мостовой, хуже из-за отмены лимита не станет, поскольку в России провели «сумасшедший» чемпионат в плане атмосферы и всего остального. Стадионы и инфраструктура есть, про футбол начали хорошо отзываться — не так, как раньше, добавил он.

Ранее Черчесов заявил, что в сборной готовы принять любое развитие событий.

Футбольный агент Владимир Абрамов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил изменение формата лимита на легионеров в РПЛ, которое вступит в силу с сезона-2020/21.

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