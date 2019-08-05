«Ахмат» переиграл «Оренбург» в 4-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе чеченского коллектива отличились Евгений Харин и Одисе Роши на 49-й и 70-й минутах. У гостей единственный мяч забил Джордже Деспотович.

Таким образом, «Ахмат» поднялся на девятое место в чемпионате, набрав шесть очков. «Оренбург» потерпел четвёртое поражение со старта сезона и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Ахмат» сыграет со «Спартаком», а «Оренбург» — с «Тамбовом».

Ранее «Сочи» набрал первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Уфой».