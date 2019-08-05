«Ахмат» переиграл «Оренбург» в 4-м туре РПЛ

Короткая ссылка
Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» переиграл «Оренбург» в 4-м туре РПЛ
  • @fcorenburg
  • Twitter

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе чеченского коллектива отличились Евгений Харин и Одисе Роши на 49-й и 70-й минутах. У гостей единственный мяч забил Джордже Деспотович.

Таким образом, «Ахмат» поднялся на девятое место в чемпионате, набрав шесть очков. «Оренбург» потерпел четвёртое поражение со старта сезона и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Ахмат» сыграет со «Спартаком», а «Оренбург» — с «Тамбовом».

Ранее «Сочи» набрал первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Уфой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить