Тренер сборной России по волейболу объяснил свой жест после матча с Южной Кореей

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Старший тренер женской сборной России по волейболу Сержио Бузато прокомментировал свой жест по окончании матча с Южной Кореей, из-за которого в прессе появилась информация о жалобах со стороны азиатской команды.
Тренер сборной России по волейболу объяснил свой жест после матча с Южной Кореей
  • РИА Новости

«Мой жест не означал ничего, кроме того, что я праздновал выход сборной России на Олимпийские игры в Японии», — цитирует специалиста Sport24.

По его словам, он не знал, что его жест так восприняли в СМИ, и не хотел никого оскорбить. Тренер также извинился перед сборной Южной Кореи и подчеркнул, что таким образом просто праздновал факт поездки сборной России в Японию.

«Я счастлив оказаться на Олимпийский играх с российской командой, но никак не хотел оскорбить соперника. Они проделали прекрасную работу и прекрасно выступили», — добавил Бузато.

Наставник российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду пальцами растягивал свои глаза к вискам. Такой жест был расценён южнокорейской стороной как проявление расизма.

Ранее сообщалось, что ВФВ не получала жалоб от Южной Кореи из-за жеста тренера женской сборной России по волейболу.

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