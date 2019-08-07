ВФВ не получала жалоб от Южной Кореи из-за жеста тренера женской сборной России по волейболу
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель пресс-службы ВФВ, слова которого передаёт ТАСС.
Наставник российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду пальцами растягивал свои глаза к вискам. Такой жест был расценён южнокорейской стороной как проявление расизма.
Ранее стало известно, что Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на тренера сборной России.