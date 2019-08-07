ВФВ не получала жалоб от Южной Кореи из-за жеста тренера женской сборной России по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) пока не получала жалоб от Федерации волейбола Южной Кореи по ситуации со старшим тренером женской сборной России Сержио Бузато.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ВФВ, слова которого передаёт ТАСС.

Наставник российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду пальцами растягивал свои глаза к вискам. Такой жест был расценён южнокорейской стороной как проявление расизма.

Ранее стало известно, что Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на тренера сборной России.