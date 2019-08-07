Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на тренера сборной России
- РИА Новости
Как сообщает «Рёнхап», поводом для таких действий стал жест наставника российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду — он пальцами растягивал свои глаза к вискам.
Такой жест расценили как проявление расизма и намерены подать жалобы на специалиста как в FIVB, так и во Всероссийскую федерацию волейбола.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла Южную Корею и отобралась на Олимпиаду 2020 года.