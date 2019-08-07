Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на тренера сборной России

Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB) на старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато.

Как сообщает «Рёнхап», поводом для таких действий стал жест наставника российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду — он пальцами растягивал свои глаза к вискам.

Такой жест расценили как проявление расизма и намерены подать жалобы на специалиста как в FIVB, так и во Всероссийскую федерацию волейбола.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла Южную Корею и отобралась на Олимпиаду 2020 года.