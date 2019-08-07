Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на тренера сборной России

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Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB) на старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато.
Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на тренера сборной России
  • РИА Новости

Как сообщает «Рёнхап», поводом для таких действий стал жест наставника российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду — он пальцами растягивал свои глаза к вискам.

Такой жест расценили как проявление расизма и намерены подать жалобы на специалиста как в FIVB, так и во Всероссийскую федерацию волейбола.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла Южную Корею и отобралась на Олимпиаду 2020 года.

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