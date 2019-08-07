Тарпищев считает, что смена тренера кардинально не изменит игру Шараповой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о том, как отразится смена тренера на игре Марии Шараповой.

«Смена тренера Шараповой в её возрасте — это больше тактико-психологический ход. Люди привыкли друг к другу, много работали вместе — это больше смена психологического фона. Кардинально в игре Шараповой ничего не изменится», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На минувшей неделе Шарапова прекратила сотрудничество с 55-летним шведским тренером Томасом Хогстедтом, с которым работала с 2011 по 2013 год и возобновила сотрудничество в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Шарапова вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.