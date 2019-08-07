Шарапова вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.

По данным издания, за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года 32-летняя россиянка заработала $7 млн, из которых $1 млн призовые, $6 млн связаны со спонсорскими контрактами и другой деятельностью.

Первое место рейтинга заняла американская теннисистка Серена Уильямс с $29,2 млн ($4,2 млн + $25 млн). Второй стала представительница Японии Наоми Осака с $24,3 млн ($8,3 млн + $16 млн). Тройку замкнула немка Анжелика Кербер с $11,8 млн ($5,3 млн + $6,5 млн).

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов возглавил список самых успешных российских звёзд по версии Forbes.