Отец Нурмагомедова рассказал, почему Макгрегор отказался ехать в Дагестан

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова,рассказал, почему бывший соперник его сына ирландец Конор Макгрегор отказался ехать в Дагестан.

«Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником... Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Советский спорт».

Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин, защитив свой титул чемпиона в лёгком весе.

Ранее Дана Уайт заявил, что Макгрегор может заменить одного из бойцов в поединке Нурмагомедов — Порье.