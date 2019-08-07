Отец Нурмагомедова рассказал, почему Макгрегор отказался ехать в Дагестан

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова,рассказал, почему бывший соперник его сына ирландец Конор Макгрегор отказался ехать в Дагестан.
Отец Нурмагомедова рассказал, почему Макгрегор отказался ехать в Дагестан
  • РИА Новости

«Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником... Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Советский спорт».

Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин, защитив свой титул чемпиона в лёгком весе.

Ранее Дана Уайт заявил, что Макгрегор может заменить одного из бойцов в поединке Нурмагомедов — Порье.

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