Хоккеист Гусев рассказал, почему не перешёл в «Тампу» в сезоне-2016/17

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев рассказал, почему ему не удалось перейти в «Тампу-Бэй Лайтнинг» в сезоне-2016/17.

«Скауты «Тампы» мне позвонили и сказали, что приезжают на мой матч. Я ответил: «Хорошо, мы с вами встретимся». Встреча состоялась даже до игры — кажется, мы встречались с ЦСКА. Мне сказали, что в «Тампе» очень много двусторонних контрактов, полно хороших молодых игроков», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

По его словам, в «Тампе» заявили, что он уже не является таким молодым и поэтому предложили контракт в АХЛ, а затем бы ему уже предложили соглашение на два года с «Лайтнинг».

«Я очень разозлился, в матче с ЦСКА набрал три очка. Мы победили. И я подумал, что если меня в «Тампе» в принципе не видят, то так тому и быть. Может, мне просто один скаут сказал свою точку зрения, а это не общая позиция руководства? С другой стороны, если он приезжал ко мне в Россию, значит что-то нёс от клуба. И на тот момент меня в «Лайтнинг» не видели», — сказал Гусев.

Гусев в апреле перешёл из СКА в «Вегас Голден Найтс». 29 июля он был обменян в «Нью-Джерси», с которым подписал двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Гусев играл за СКА и стал лучшим бомбардиром КХЛ. Он записал в свой актив 82 (17 + 65) очка в регулярном чемпионате и 19 (9 + 10) — в плей-офф.

Ранее Александр Овечкин высказался о перспективах Гусева в «Нью-Джерси».