Футболист «Порту»: говорили с Зе Луишем о «Краснодаре» и готовы к тяжёлой игре

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Полузащитник «Порту» Данилу Перейра поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Футболист «Порту»: говорили с Зе Луишем о «Краснодаре» и готовы к тяжёлой игре
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«Мы хотим пройти этот раунд и принимать участие в групповом этапе Лиги чемпионов. У нас огромные амбиции и сложный соперник. «Краснодар» играет в хороший футбол, но мы знаем и их слабые стороны», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, у португальцев нет причин для беспокойства, так как команда готова к своей первой игре сезона.

«Мы говорили о «Краснодаре» с Зе Луишем. Этот игрок провёл много матчей в России, он хорошо знает эту команду. «Краснодар» старается играть в красивый футбол с владением мяча и всегда использует свободное пространство. Это команда, против которой тяжело играть, но мы готовы к этому», — сказал Перейра.

Для «Краснодара», основанного в 2008 году, домашний матч с «Порту», который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в Лиге чемпионов.

Новичок «Порту» Зе Луиш с 2015 по 2019 год выступал за московский «Спартак».

Ранее Ари заявил, что игроки «Краснодара» готовы показать хороший футбол в матче ЛЧ с «Порту».

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