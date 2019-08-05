СКА потерпел поражение от рижского «Динамо» на хоккейном турнире в Сочи

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Петербургский СКА уступил рижскому «Динамо» на предсезонном хоккейном турнире в Сочи.
СКА потерпел поражение от рижского «Динамо» на хоккейном турнире в Сочи

Встреча завершилась со счётом 5:6.

В составе армейцев дубль оформил Йори Лехтеря и по разу отличились Андрей Зубарев, Александр Дергачёв и Владимир Ткачёв. У латвийского коллектива шайбы забросили Увис Балинскис, Давид Улльстрём, Даниэль Берзиньш, Эдуард Янсонс, Лаурис Дарзиньш и Картер Эштон.

Этот проигрыш стал вторым для СКА на турнире.

«Динамо» сыграет с «Локомотивом» 6 августа, а 7 августа с железнодорожниками встретится СКА.

Ранее олимпийская сборная России по хоккею обыграла «Локомотив» на турнире в Сочи.

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