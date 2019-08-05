Олимпийская сборная России по хоккею обыграла «Локомотив» на турнире в Сочи

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Олимпийская сборная России одержала победу над ярославским «Локомотивом» на хоккейном турнире в Сочи.
Олимпийская сборная России по хоккею обыграла «Локомотив» на турнире в Сочи
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Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе национальной команды дубль оформил Дмитрий Юдин, также отличились Владимир Брюквин (буллит) и Григорий Денисенко. У железнодорожников единственную шайбу забросил Николай Коваленко.

Таким образом, подопечные Олега Браташа выиграли уже второй матч на турнире.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с рижским «Динамо», а олимпийская сборная России — с «Сочи».

Ранее СКА уступил на хоккейном турнире в Сочи.

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