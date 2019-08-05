В Госдуме прокомментировали инциденты с участием футбольных фанатов и ОМОНа

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал участившиеся случаи драк между сотрудниками ОМОНа и болельщиками. По мнению политика, необходимо разобраться в обстоятельствах и причинах возникновения конфликтов и искоренить проявления агрессии на российских стадионах.
В Госдуме прокомментировали инциденты с участием футбольных фанатов и ОМОНа
  • Reuters

«К сожалению, жёсткость правоохранительных органов по отношению к болельщикам действительно присутствует. Однако нужно знать все нюансы, чтобы делать окончательные выводы», — рассказал Свищёв в интервью RT.

Кроме того, он призвал все заинтересованные стороны лучше проработать вопросы взаимодействия и задуматься о поведении всех участников футбольных матчей.

«Везде должна быть адекватность в действиях. Я говорю о сотрудниках МВД, ОМОНа, болельщиках, да и в целом обо всех гражданах. Если эту грань переступить, люди перестанут отпускать детей на стадионы. Нужно соблюдать баланс. Стадион должен быть самым безопасным местом в мире, а полиции следует нас охранять, а не бить болельщиков дубинками», — резюмировал депутат.

Ранее член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин выразил мнение, что на стадионах во время матчей можно обойтись без сотрудников ОМОНа.

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