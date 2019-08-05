Член комитета РФС по этике: ОМОН на стадионе — лишнее

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал события в перерыве матча «Зенит» — «Краснодар» и заявил, что необходимо дождаться результатов официального расследования относительно событий в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что порой количество сотрудников силовых ведомств на стадионах необоснованно завышено.

«Лично моё мнение, что ОМОН на стадионе — это лишнее. Можно обойтись и без него. Сам в качестве зрителя попадал в неприятные ситуации. Долго не мог выйти с территории «Лужников» после матча ЦСКА в Лиги чемпионов. Зачем-то оцепили все районы. Как выйти? Большое скопление войск на стадионе — не самое лучшее решение. Нет никаких поводов, чтобы сгонять такое количество бойцов», — сказал Созин в интервью RT.

До этого с представителями силовых структур столкнулись и болельщики «Спартака» после матча второго тура чемпионата с «Ростовом» (2:2).

Ранее в ОНК предложили РФС создать группу для мониторинга соблюдения прав болельщиков.