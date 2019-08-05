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В ОНК предложили РФС создать группу для мониторинга соблюдения прав болельщиков

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В общественной наблюдательной комиссии обеспокоены ростом количества конфликтов между футбольными болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов.
В ОНК предложили РФС создать группу для мониторинга соблюдения прав болельщиков
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«В последнее время появляются обращения, связанные с нарушением прав болельщиков, которые посещают стадионы. В связи с недавними событиями в Ростове и Санкт-Петербурге, свидетелями которых мы были благодаря видео в социальных сетях, я обратился в Российский футбольный союз с предложением создать рабочую группу, чтобы отслеживать ситуации, которые связаны с нарушением прав фанатов», — цитирует «Спорт-Экспресс» ответственного секретаря Общественно-наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.

После матча второго тура между «Ростовом» и «Спартаком» произошло столкновение сотрудников ОМОНа и фанатов гостей. В перерыве поединка четвёртого тура, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар», сотрудники силовых структур столкнулись с болельщиками хозяев.

Ранее в Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом.

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