В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом
- РИА Новости
«Нездоровая тенденция. Складывается впечатление, что у силовиков появилось желание протолкнуть какую-то законотворческую идею об ужесточении в отношении болельщиков и сейчас подготавливают почву методом мелких стычек и провокаций», — цитирует Лебедева Sport24.
До этого с представителями силовых структур также столкнулись болельщики «Спартака» после матча второго тура чемпионата с «Ростовом» (2:2).
Ранее РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом.