В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).

«Нездоровая тенденция. Складывается впечатление, что у силовиков появилось желание протолкнуть какую-то законотворческую идею об ужесточении в отношении болельщиков и сейчас подготавливают почву методом мелких стычек и провокаций», — цитирует Лебедева Sport24.

До этого с представителями силовых структур также столкнулись болельщики «Спартака» после матча второго тура чемпионата с «Ростовом» (2:2).

Ранее РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом.