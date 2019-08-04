В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом

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Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом
  • РИА Новости

«Нездоровая тенденция. Складывается впечатление, что у силовиков появилось желание протолкнуть какую-то законотворческую идею об ужесточении в отношении болельщиков и сейчас подготавливают почву методом мелких стычек и провокаций», — цитирует Лебедева Sport24.

До этого с представителями силовых структур также столкнулись болельщики «Спартака» после матча второго тура чемпионата с «Ростовом» (2:2). 

Ранее РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом.

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