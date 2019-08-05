Вратарь «Краснодара» Сафонов пошутил над Дзюбой в Instagram

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пошутил над форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой после очного матча, который состоялся в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вратарь «Краснодара» Сафонов пошутил над Дзюбой в Instagram
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Сафонов опубликовал в своём Instagram фото, на котором видно, как Дзюба пытался во время игры незаметно подкрасться к вратарю и перехватить мяч.

«В детстве в прятки хорошо играл?» — подписал фотографию Сафонов.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. Дзюба стал автором одного из голов, а Сафонов был признан лучшим игроком матча.

Ранее гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром».

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