Вратарь «Краснодара» Сафонов пошутил над Дзюбой в Instagram

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пошутил над форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой после очного матча, который состоялся в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сафонов опубликовал в своём Instagram фото, на котором видно, как Дзюба пытался во время игры незаметно подкрасться к вратарю и перехватить мяч.

«В детстве в прятки хорошо играл?» — подписал фотографию Сафонов.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. Дзюба стал автором одного из голов, а Сафонов был признан лучшим игроком матча.

Ранее гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром».