Гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром»

Гендиректор «Зенита» прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Гол в наши ворота — это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное — команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть», — приводит слова Медведева ТАСС.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.

Ранее Сергей Семак рассказал, накажет ли «Зенит» Дугласа дос Сантоса за автогол в матче с «Краснодаром».