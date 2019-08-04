Семак рассказал, накажет ли «Зенит» дос Сантоса за автогол в матче с «Краснодаром»
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«Это курьёзная ситуация, такое случается в футболе. Что делают в «Зените» с футболистом, который забил такой автогол? Ничего, такое может случиться с каждым игроком. Никаких проблем нет. Нужно забивать больше самим», — заявил Семак на пресс-конференции.
25-летний бразильский защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, на 80-й минуте срезал мяч в свои ворота после подачи Ари.
Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.
Ранее Семак высказался о дебюте Малкома за «Зенит».