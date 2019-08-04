Семак рассказал, накажет ли «Зенит» дос Сантоса за автогол в матче с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал с автоголом бразильского защитника Дугласа дос Сантоса в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Это курьёзная ситуация, такое случается в футболе. Что делают в «Зените» с футболистом, который забил такой автогол? Ничего, такое может случиться с каждым игроком. Никаких проблем нет. Нужно забивать больше самим», — заявил Семак на пресс-конференции.

25-летний бразильский защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, на 80-й минуте срезал мяч в свои ворота после подачи Ари.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.

Ранее Семак высказался о дебюте Малкома за «Зенит».