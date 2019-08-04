Экс-баскетболист «Енисея» Купер попытался сфальсифицировать допинг-тест

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Американский разыгрывающий Ди Джей Купер был уличён в попытке фальсификации допинг-пробы.
Экс-баскетболист «Енисея» Купер попытался сфальсифицировать допинг-тест
  • © basket-enisey.ru

Как сообщает Eurohoops, 28-летний американец, выступавший в России за «Енисей» и «Красный Октябрь», для получения права выступать за сборную Боснии и Герцеговины должен был пройти обязательный допинг-тест. В качестве своей пробы с биологическим материалом он сдал допинг-офицерам урину беременной женщины, что выяснилось уже в ходе проверки.

Отмечается, что за такие действия Купер был на два года дисквалифицирован Международной федерацией баскетбола (FIBA).

Помимо российской команды, Купер в разное время играл за ПАОК, «Панатинаикос», АЕК, «Гравелин», «По-Ортезе» и «Монако», за который выступает с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Дрэймонд Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн.

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