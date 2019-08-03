Божович считает, что «Крылья Советов» не заслужили такого поражения от «Локомотива»

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение команды от московского «Локомотива» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Божович считает, что «Крылья Советов» не заслужили такого поражения от «Локомотива»
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«Очень обидно так проигрывать. Думаю, что по игре мы не заслужили такого поражения. В первом тайме соперник больше контролировал мяч, забил гол. Во втором тайме у нас были моменты, но два раза «Локомотив» спас голкипер. В концовке мы сравняли счет и подумали, что сможем больше, но пропустили второй мяч и уступили», — приводит слова Божовича пресс-служба клуба.

«Крылья Советов» на своём поле уступили «Локомотиву» со счётом 1:2, пропустив решающий мяч на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте встречи.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно будет поработать над игрой в обороне.

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