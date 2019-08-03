Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно будет поработать над игрой в обороне

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно будет поработать над игрой в обороне
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«Очень интересная и драматичная игра. Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками. Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить ещё. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Он отметил игру Гжегожа Крыховяка и Рифата Жамалетдинова, действия которых привели к решающему голу.

«На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Но был нужен второй гол, который забить не могли. В обороне в последнее время на ноль не играем — над этим будем работать», — добавил специалист.

«Локомотив» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, забив решающий мяч на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте встречи.

Ранее Василий Кикнадзе заявил, что «Локомотиву» нужно усилить состав ещё несколькими футболистами.

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