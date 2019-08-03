Кикнадзе заявил, что «Локомотиву» нужно усилить состав ещё несколькими футболистами

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе, комментируя победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), рассказал о необходимости усиления состава команды до закрытия летнего трансферного окна.
Кикнадзе заявил, что «Локомотиву» нужно усилить состав ещё несколькими футболистами
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«Это был тяжёлый матч, мы непросто входим в сезон. По очкам, может быть, всё не так трагично, но видно, что играем натужно, пока не летим. Хотя потенциал у команды огромный. С психологией у этой команды всё нормально — нужны ещё два-три игрока, и всё будет прекрасно», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

«Локомотив» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, забив решающий мяч на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте встречи.

Летом 2019 года состав железнодорожников пополнили защитники Мурило Серкейра и Дмитрий Живоглядов. Также был выкуплен трансфер хавбека «Пари Сен-Жермен» Гжегожа Крыховяка.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Крыльев Советов» остался доволен самоотдачей команды в матче с «Локомотивом».

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