Кикнадзе заявил, что «Локомотиву» нужно усилить состав ещё несколькими футболистами
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«Это был тяжёлый матч, мы непросто входим в сезон. По очкам, может быть, всё не так трагично, но видно, что играем натужно, пока не летим. Хотя потенциал у команды огромный. С психологией у этой команды всё нормально — нужны ещё два-три игрока, и всё будет прекрасно», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.
«Локомотив» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, забив решающий мяч на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте встречи.
Летом 2019 года состав железнодорожников пополнили защитники Мурило Серкейра и Дмитрий Живоглядов. Также был выкуплен трансфер хавбека «Пари Сен-Жермен» Гжегожа Крыховяка.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Крыльев Советов» остался доволен самоотдачей команды в матче с «Локомотивом».