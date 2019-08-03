Гендиректор «Крыльев Советов» остался доволен самоотдачей команды в матче с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал поражение команды от московского «Локомотива» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Крыльев Советов» остался доволен самоотдачей команды в матче с «Локомотивом»
  • @fclokomotiv
  • Twitter

«Чего не хватило — вопрос к тренеру. Я доволен качеством игры и самоотдачей ребят, доволен очень вторым таймом. В первом, на мой взгляд, мы были немножко робкими, но играли от того, что есть», — приводит слова Шашкова ТАСС.

Он отметил, что команда пропустила ставший решающим мяч из-за эмоций.

«Здесь уже нужен разбор тренера», — добавил функционер.

«Крылья Советов» на своём поле уступили «Локомотиву» со счётом 1:2, пропустив решающий мяч на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Гус Тиль прибыл на матч «Спартак» — «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить