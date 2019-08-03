Гендиректор «Крыльев Советов» остался доволен самоотдачей команды в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал поражение команды от московского «Локомотива» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чего не хватило — вопрос к тренеру. Я доволен качеством игры и самоотдачей ребят, доволен очень вторым таймом. В первом, на мой взгляд, мы были немножко робкими, но играли от того, что есть», — приводит слова Шашкова ТАСС.

Он отметил, что команда пропустила ставший решающим мяч из-за эмоций.

«Здесь уже нужен разбор тренера», — добавил функционер.

«Крылья Советов» на своём поле уступили «Локомотиву» со счётом 1:2, пропустив решающий мяч на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Гус Тиль прибыл на матч «Спартак» — «Динамо».