Альварес: у Фергюсона самые высокие шансы победить Нурмагомедова

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эдди Альварес заявил, что американец Тони Фергюсон является главной угрозой для обладателя титула в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я считаю, что у Тони Фергюсона наиболее высокие шансы победить Нурмагомедова. Мне кажется, что стилистически он не против перехода в партер и борьбы, где обычно Хабиб доминирует и показывает свои сильные стороны. Тони настроен на то, чтобы не сдаваться, демонстрирует непоколебимость. Он использует принципы старой школы борьбы, благодаря чему выходит на бой с невидимой мощной силой», — цитирует Альвареса LowKickMMA.

Хабиб Нурмагомедов ещё ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере, одержав 27 побед в 27 поединках.

Ранее UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье.