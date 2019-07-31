Футболист «Локомотива» Крыховяк заявил, что не думал о получении российского гражданства

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Польский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк рассказал, что не задумывался о получении российского гражданства.
Футболист «Локомотива» Крыховяк заявил, что не думал о получении российского гражданства
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ещё не думал о получении российского гражданства. Для меня важно, что я могу говорить на русском языке. Сейчас я могу говорить с игроками. Это очень важно, не все игроки говорят на английском. Всего знаю четыре с половиной языка, русский наполовину. Учу русский раз в неделю, говорю каждый день. Русскую литературу пока не читаю», — приводит слова Крыховяка РИА Новости.

29-летний поляк перешёл в «Локомотив» на правах аренды летом 2018 года из французского «Пари Сен-Жермен», а через год железнодорожники выкупили у парижан его трансфер. Крыховяк является игроком сборной Польши, за которую он дебютировал в 2008 году и с тех пор сыграл в 63 матчах, записав в свой актив три гола.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин рассказал, какие позиции в «Локомотиве» он хочет укрепить.

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